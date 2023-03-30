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تقدم أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث من مترو الأنفاق.. «صور»

كتب:

كريم روماني
01:14 م | الخميس 30 مارس 2023
أعمال تنفيذ محطة إمبابة

أعمال تنفيذ محطة إمبابة

كشفت وزارة النقل، عن تقدم أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحة أن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة يمتد بطول 6.6 كيلومتر ويشمل 6 محطات مُقسمة ما بين محطات نفقية وهي محطة السودان ومحطات علوية وهي الطريق الدائري وإمبابة والبوهي والقومية العربية، فضلاً عن محطة سطحية وهي المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

أعمال تنفيذ محطة إمبابة

ووثقت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ محطة إمبابة بالخط الثالث للمترو، بعدد من الصور، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي عبّرت عن الإنجاز في تركيب الوصلات الكهربائية وأعمال الحفر وأعمال التشطيبات.

كل ما تود معرفته عن خطوط مترو الأنفاق 

ويمتد الخط الأول لمترو الأنفاق من حلوان حتى المرج الجديدة بطول 44 كيلومتر، والخط الثاني من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كيلومتر، والخط الثالث بطول 41.2 كيلومتر من عدلي منصور ثم إمبابة ثم جامعة القاهرة.

ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة وهي العتبة والكيت كات وإمبابة وجامعة القاهرة بطول 17.7 كيلومتر، وأخيراً المرحلة الرابعة بداية من حدود مدينة 6 أكتوبر حتى القاهرة الجديدة بطول 42 كيلومتر.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

ووفقا للهيئة القومية لمترو الأنفاق، فإن خطوط المترو تأتي في إطار حرص الدولة مُمثلة في وزارة النقل، على توفير وسائل نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة، لنقل المواطنين بين مختلف المناطق.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.