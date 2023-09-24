محطة مترو إمبابة بالخط الثالث تدخل الخدمة قريبا.. التفاصيل كاملة 

أنشأت محطة مترو إمبابة، إحدى محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، على خطوط السكك الحديدية، التي يمر منها قطار المناشي والصوامع والصعيد، بحسب وصف مهندسو المشروع لـ «الوطن»، أثناء جولتها بالمحطة، والتي بدأ العمل فيها فعلياً عام 2020.

محطة مترو إمبابة في أرقام

أكّد المهندس أحمد فوزي، مدير محطة مترو إمبابة، أنَّ وقوع المحطة بين محطة سكك حديد مصر «رمسيس» ومحطة سكك حديد صعيد مصر، سبب صعوبة بالغة في عملية الإنشاء فهي تقع بالكامل على خطوط السكة الحديد، فكان يتمّ تركيب جسم المحطة والهيكل المعدني في أسرع وقت ممكن وبجودة وكثافة عالية بمجرد انتهاء آخر رحلة للقطارات.

تمّ عمل سقالات معلقة فوق خطوط السكة الحديد ليتمكن المهندسين من تنفيذ محطة مترو إمبابة، وإتمام أعمال الدهانات للواجهات الخارجية للمشروع بسهولة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والسلامة.

تقع محطة مترو إمبابة على مساحة 4 آلاف و300 متر مسطح، وهي عبارة عن 3 مناسيب، للتذاكر والرصيف والمعبرة العلوية التي تمكن من تغيير الاتجاهات على أرصفة المحطة.

زُودت محطة مترو إمبابة، بسلالم كهربائية ورمبات لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إشارات أرضية وعلامات تحذيرية بالصوت والضوء، و8 شبابيك تذاكر للصالة الشمالية و8 للصالة الجنوبية، ويبلغ ارتفاعها من منسوب الأرض 40 متر.

أهمية محطة مترو إمبابة

بلغت أعمال التشطيبات بالمحطة نسب متقدمة للغاية، بحسب المهندس معتز أبوالعنين، مدير قسم التشطيبات، وتتم بأعلى معايير من الجودة وفي أقل وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق.

اعتمدت تشطيبات المحطة على الخامات المحلية بنسبة كبيرة، وبعض الخامات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة أنظمة المترو ورفع كفاءة التشغيل بصفة عامة، وأكد المهندس معتز أبوالعنين أن المشروع نقلة كبيرة في منظومة الجر الكهربائي على مدار الـ 10 سنوات الماضية، موضحاً أهمية المحطة في منطقة كان من الصعب دخول وسيلة نقل جماعية خضراء بها لولا الإرادة المصرية القوية.

يُذكر أن وزارة النقل، أعلنت بدء التشغيل التجريبي للمترو بالمحطة، للتأكد من سلامة جميع الأعمال سواء الكهربائية أو الهندسية المتعلقة بالبنية التحتية.