محطة مترو إمبابة بالخط الثالث الأخضر تتأهب للافتتاح الرسمي قريبا (صور)

نشرت وزارة النقل عددا من الصور الجديدة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن تقدم أعمال تنفيذ محطة امبابة ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو لأنفاق «3B»، والتي أنشئت على خطوط السكك الحديدية، التي يمر منها قطار المناشي والصوامع والصعيد، والمقرر افتتاحها رسميا قريبا.

تفاصيل محطة مترو إمبابة

تقع المحطة بالكامل على خطوط السكة الحديد، بحسب وصف المهندس أحمد فوزي، مدير المشروع لـ «الوطن»، وتقع على مساحة 4300 متر مسطح، وهي عبارة عن 3 مناسيب، الأول هو منسوب التذاكر والمنسوب الثاني هو منسوب الرصيف والثالث منسوب المعبرة العلوية التي تمكن من تغيير الاتجاهات على أرصفة المحطة.

تطل المحطة على شارع المطار برصيف متجه إلى محطة مترو الطريق الدائري، ورصيف أخر يمكن من الذهاب إلى محطة الكيت كات والزمالك وعدلي منصور، وزُودت بسلالام كهربائية وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إشارات أرضية وعلامات تحذيرية بالصوت والضوء، وتزويدها بـ8 شبابيك تذاكر للصالة الشمالية و8 للصالة الجنوبية.

تجهيزات المحطة من الداخل

40 مترا هو ارتفاع المحطة من منسوب الأرض، وبالنسبة لارتفاعها فوق قضبان السكة الحديد فيصل إلى 7 مترات، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ومعرفة الارتفاعات المسموح بها فوق القطارات.

بلغت أعمال التشطيبات بالمحطة نسب متقدمة للغاية، بحسب المهندس معتز أبوالعنين، مدير قسم التشطيبات، موضحا أنّ الأعمال بدأت منذ أول 2023، بحرص شديد على إنجاز الأعمال بأعلى معايير من الجودة وفي أقل وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق.

اعتمدت تشطيبات المحطة على الخامات المحلية بنسبة كبيرة، وبعض الخامات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة أنظمة المترو ورفع كفاءة التشغيل بصفة عامة.

بدأت عملية التشغيل التجريبي دون ركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث، لاختبار جميع الأنظمة مثل الإنارة والتكييف والتهوية للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها.