الخط الأخضر الثالث يُدرب المكفوفين على استخدام المترو

استقبل الخط الأخضر الثالث للمترو، وفدا جديدا من المدربين والمتدربين التابعين لمؤسسة بصيرة، استمرارا للتعاون مع المؤسسات المختلفة لتمكين ذوي الهمم، حيث تعمل مؤسسة بصيرة على دمج المعاقين بصريا في المجتمع وإعدادهم لممارسة كل مهام الحياة اليومية بسلامة وأمان بما في ذلك استخدام المواصلات العامة – وهو أحد العناصر المهمة للخدمات التي تقدمها شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو لعملائها، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط.

ودرب وفد بصيرة، مدعوما بفريق عمل شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المكفوفين على رحلتهم الكاملة خلال المترو بدءا من شراء التذاكر والوصول لبوابات الخروج والدخول حتى نهاية رصيف المترو، وضمان سلامتهم خلال هذه الخطوات.

وأعرب المشاركون في التدريب عن تقديرهم للخدمات الصوتية المتاحة داخل المحطات والقطارات، والتي تساعدهم في التعرف على مواعيد وصول القطار والمحطات التالية، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها المحطات للقادرين باختلاف.