بدء التسجيل في مسابقة المبتكر الصغير لطلاب الإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بدء التسجيل في مسابقة المبتكر الصغير لطلاب مدارس الإسكندرية بمراحل التعليم الثلاثة «ابتدائي، إعدادي، ثانوي» للعام الدراسي 2023/2024 وتم إعلان الشروط الخاصة للاشتراك في المسابقة مع توضيح المشروعات والابتكارات والاختراعات التي يمكن أن تشارك في المسابقة لكل مرحلة تعليمية.

مسابقة المبتكر الصغير

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تحقيقاً لرؤية مصر 2023 في إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي وفي إطار متطلبات الجمهورية الجديدة، تحرص الاتحادات الطلابية على إظهار قدرات الطلاب من خلال مشاركتهم في المسابقات العلمية، تقرر تنفيذ البرنامج التالي في ضوء الموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي»

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أهداف المسابقة

وأوضح أبو زيد، أنه جرى الإعلان عن أهداف المسابقة وكيفية الاشتراك بها لطلبة المراحل التعليمية الثلاثة مع توضيح عنوان للمشروع المطلوب لكل مرحلة تعليمية كما تم توضيح الشروط الواجب توافرها في المتسابق والمشروع.

وجاءت أهداف المسابقة كالتالي:

1-تنمية القدرات المهارية للمبتكر نحو استخدام مستحدثات التكنولوجيا.

2- صقل مهارات التفكير الإبداعي لتحقيق الوعي بالذكاء الاصطناعي.

3 - إعداد جيل من الباحثين على منهجية الاستقصاء العلمي في البحث والتفكير.

4- ازكاء روح التنافس بين الطلاب حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع.

موضوعات المسابقة للمرحلة الابتدائية

1- ابتكار وسيلة أو إيجاد مصادر بديلة لترشيد استهلاك المياه

2- ابتكار جدبد لحل مشكلات بيئية مجتمعية

المرحلة الإعدادية

1- تصميم مشروع لترشيد الطاقة الكهربائية

2- ابتكار جدبد لحل مشكلات بيئية مجتمعية

المرحلة الثانوية

1- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات «الطبية، الصناعية، البيئية»

2- ابتكار جدبد لحل مشكلات بيئية مجتمعية

شروط المسابقة

1- لم يسبق حصول المشروع المتقدم على أي مركز في مسابقات أخرى محلية أو دولية

2- أن يكون المشروع المقدم قائم على عمل فردي ولا يشترك فية أكثر من طالب

3- أن تعتمد فكرة العمل المقدم على الابتكار والتجديد

4- أن يكون العمل المقدم قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية

5- أن تكون خامات المشروع أو الابتكار متوفرة في البيئة

6- ضرورة أن يكون مشروع الابتكار أو الاختراع المقدم مكتوب ورقيا مع تصميم «رسم كروكى» للعمل موضح به اسم ونوع المشروع مرفق به تقرير مفصل عن الفكرة العلمية

7- الوعي بمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية