آيتن عامر عن القضية الفلسطينية: إياكم واعتياد المشهد

تواصل الفنانة آيتن عامر دعمها للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المنشورات التي تشاركها من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من اعتياد المشهد الذي يحدث على مدار الساعة.

آيتن عامر تدعم فلسطين

شاركت الفنانة أيتن عامر منذ قليل، فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، قالت فيه: «صباح الخير الفترة دي كلها الأكونتات اللي بتتكلم عن المشكلة اللي حاصلة في العالم، اللي ربنا يعديها على خير بمعجزة إلهية من عنده، كل الأكونتات بتاعتنا بتتعرض لهاكر وريتش واقع، فكل اللي طلباه إن أي أكونت تشوفوه بينشر بينزل حاجات عنها، تتفاعلوا مع المنشورات دي بكل الطرق».

وتابعت الفنانة أيتن عامر قائلة: «أنا بحاول أتفادى أقول أى لفظ ممكن يقفلي الأكونت، أعتقد إن كلامي مشروح والفترة الجاية هحاول أنزل صور علشان الأكونت يرجع زي ما هو، وعارفة إن الناس هتقول إن الدنيا لازم تمشي، بس إياكم واعتياد المشهد».