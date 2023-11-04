تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم.. شرط جزائي 3 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تحت إشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، في إنهاء خصومة ثأرية كبرى بين عائلتين في إحدى قرى مركز شرطة الفيوم، التي ترجع بدايتها إلى عام 2021 بسبب خلافات الجيرة، حيث تصالح الطرفان واتفقا فيما بينهما على نبذ العنف والخلافات وطي صفحات الماضي.

خصومة ثأرية بين عائلتي «القاضي» و«زيدان»

وتعود تفاصيل الخصومة الثأرية بين عائلتي «القاضي» و«زيدان» إلى شهر أبريل عام 2021، حينما لقي شخص من العائلة الأولى مصرعه على يد أطراف الثانية، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وترأس جلسة الصلح، فض المنازعات العمدة خاطر عبد القوي خاطر رئيس لجنة المصالحات بقطاع شمال الصعيد بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وعدد من المحكمين، وبحضور عدد كبير من مسؤولي وقوات الأمن، ولجنة فض المنازعات بالأزهر الشريف.

تقديم الكفن وشرط جزائي

واتفق الطرفان على التصالح والتراضي فيما بينهما، ونزع فتيل الفتنة، مقابل تقديم الكفن من أسرة القاتل لأسرة المجني عليه، وتوقيع شرط جزائي بقيمة 3 ملايين جنيه في حالة تعرض أي طرف منهم للآخر أو التعدي عليه أو مخالفة الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الصلح في المستقبل.

يأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإنهاء الخصومات الثأرية في جميع المحافظات، وعقد جلسات صلح بين العائلات.

وخلال الجلسة، ألقى الدكتور سعيد محمد الفيومي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، كلمة عن العفو والسماح وبث المحبة في القلوب، ثم قدّم عبيد حامد زيدان كبير عائلة زيدان الكفن إلى حمدي سالم القاضي، ثم تعانق أطراف العائلتين، وأقسموا على كتاب الله على نبذ الخلافات بينهما، وقبلت عائلة المجني عليه واجب العزاء داخل السرادق.