سكرتير عام محافظة سوهاج: جاهزون لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الأزمات

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، يرافقه هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومديرو إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والسيارات، في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

ضرورة الجاهزية التامة لكل المعدات

وأكد «عبدالجابر» ضرورة الجاهزية التامة لكل المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الأزمات حال حدوثها، لافتا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.

إزالة عشرات الحالات تعدي على الأراضي الزراعية

وفي سياق آخر أعلن محافظ الإقليم عن إزالة عشرات الحالات تعدياً على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة يوم الثلاثاء الماضي، بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.