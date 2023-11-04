تصميم لوحات لشرح أهداف المشروعات القومية داخل مدارس المنيا

أعلنت الإدارة التعليمية في مركز المنيا، تصميم لوحات لشرح أهداف المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، داخل عدد من المدارس، تنفيذا لمبادرة وطني التي تهدف إلى تسليط الضوء على المشروعات القومية في مصر.

وتقام أنشطة مبادرة وطني، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم، الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، وبإشراف نجلاء الكاشف مدير العلاقات العامة والإعلام ومنسق عام المبادرة.

جلسة توجيه عن المشروعات القومية

وشاركت عدد من المدارس ومنها 6 أكتوبر الابتدائية بقيادة أمين محمد أمين في هذه المبادرة التي تحمل شعار إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق، وأقامت جلسة توجيه عن المشروعات القومية بإشراف إيفان لويس أخصائي تربية اجتماعية، حيث أبدع الطلاب في عمل لوحة فنية تظهر صورا لبعض المشروعات القومية مع كلمات توضح أهدافها وفوائدها.

تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات

وتسعى مبادرة وطني إلى تحقيق العديد من الأهداف التربوية والتعليمية في محافظة المنيا من خلال مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومنها: تنمية مهارات ومفاهيم الطلاب في مختلف المجالات، ربط الطلاب بواقعهم وبيئتهم ومجتمعهم وتاريخهم، تعريف الطلاب بالمناسبات والأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلاب، ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب وتشجيعهم على الحب والانتماء للوطن والاعتزاز بإنجازاته، زيادة الدافعية والاهتمام بالتعلم والمدرسة، تحسين مستوى الطلاب الدراسي والمعرفي، تطوير مهارة البحث والاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة، المساهمة في تحسين وتجميل البيئة المدرسية والمجتمعية، تنمية شخصية الطالب وتمكينه من التعبير عن ذاته وآرائه وخبراته.