وكيل تعليم المنيا: إعلان جدول القنوات التعليمية وتفعيل المجموعات

تفقد حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عددا من المدارس للاطمئنان على انضباط وانتظام العملية التعليمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تفقد مدير مديرية التعليم عدد من مدارس إدارة المنيا التعليمية، ومنها الشهيد كريم عامر زيدان الإعدادية بصفط اللبن، وصفط اللبن الثانوية المشتركة، وناقش الطلاب علميا للوقوف على المستوى العلمي.

الانضباط والالتزام وتنمية السلوك الإيجابي

أكد وكيل وزارة التعليم ضرورة الإعلان عن جدول القنوات التعليمية والمجموعات الدراسية وتفعيلها بالمدرسة، ومتابعة الغياب اليومي للطلاب، والانضباط والالتزام وتنمية السلوك الإيجابي لدى الطلاب، وزرع روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وقدم رسالة شكر للمعلمين بالمدرسة وطالبهم ببذل مزيداً من الجهد.

تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة

وشدد وكيل تعليم محافظة المنيا على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة بالمدارس والإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع تدافعهم، والتنبيه على عدم تركيب مراوح أسقف ومراجعة كل التوصيلات الكهربائية، وضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي والإشراف عليها.

في نهاية الجولة أكد «مصطفى»، عدم استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي.