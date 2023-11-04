إزالة 108 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

استرداد حق الدولة والتصدي للتعديات

أكد محافظ المنيا على عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

إزالة 53 حالة تعديا الأراضي الزراعية

وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز بني مزار- المنيا- مغاغة- العدوة من إزالة 53 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، جاءت منها 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بقرى (صندفا - أبوجرج- الحسينية)، و5 حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، و12 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرى ( ميانة، آبا، طنبدى، شم ) بمركز مغاغة، و 14 حالة بقريتى صفانية و بنى وركان ومدينة العدوة.

وفي مراكز سمالوط ومطاى وملوي، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 55 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 17 حالة بسمالوط بقري ( دفش، قلوصنا، منقطين، شوشة، اعتزاز )، وفي مطاى تم إزالة 37 حالة بقرى( حلوة، بردنوها، أبو عزيز، منبال) وحالات بأحياء مدينة مطاى وتم حرث ورى 18 قيراطا بقرية كوم شفا لإعادة زراعتها ، وفى مركز ملوى تم إيقاف أعمال تعديل وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بالدور الأول علوى بحى شمال 2 بالمدينة بشارع سعد زغلول خلف العرفانى و تم الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.