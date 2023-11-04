أرقام شكاوى القطاعات الخدمية والمرافق في محافظة المنيا

خصصت إدارة خدمة المواطنين التابعة لديوان عام محافظة المنيا أرقاما ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين علي مدار الساعة، الخاصة بقطاعات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، وكافة المرافق والقطاعات الخدمية داخل المحافظة حيث يتم التعامل معها بشكل سريع وفوري تنفيذا لتوجهيات اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا.

تلقي كافة الشكاوي على مدار الساعة

وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين داخل ديوان عام محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم استقبال وتلقي كافة الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب 01100585052 الخاص بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومن خلال مبادرة صوتك مسموع ، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg.

اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع

وأوضحت مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا أن الإدارة استقبلت خلال الشهر الماضي 12 شكوى مختلفة مقدمة من الأهالي ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرة إلى أن الشكاوى شملت قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ورصف طرق والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية والتموين والتعليم والصحة.