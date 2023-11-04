أسعار 31 سلعة غذائية مخفضة في منافذ المنيا.. كيلو السكر بـ27 جنيهًا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا عن طرح 31 سلعة غذائية أساسية تشمل السكر وزيت الطعام والجبن ومنتجات الألبان والحليب بأسعار مخفضة لجميع المواطنين داخل 94 منفذًا منتشرًا في مراكز وقرى المنيا، ضمن مبادرة «تخفيض الأسعار».

منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمحافظة المنيا

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن منافذ مبادرة تخفيض الأسعار داخل المحافظة 94، وتطرح سلعًا غذائية متنوعة، وهناك تخفيضات كبيرة تتراوح بين 25 و30% علي هذه السلع الغذائية وخاصة السكر وزيت الطعام.

طرح أحجام مختلفة من زيوت الطعام

وأوضح وكيل وزارة التموين أن سعر كيلو السكر يتم طرحه في تلك المنافذ بتخفيض لا يقل عن 13 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بالأسواق الخارجية، كما أنه يتم عرض 15 صنفًا ذات أحجام مختلفة وبأعلي جودة من زيوت الطعام موضحًا أن أسعار 31 سلعة داخل تلك المنافذ كالتالي:

1- سكر أبيض 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلًا من 35 و40 جنيهًا.

2- زيت طعام خليط هدية 700ملي بسعر 34 جنيهًا.

3-زیت طعام خليط قلية 700ملي بسعر34 جنيهًا.

4-زيت طعام خليط الممتاز 700 ملي بسعر 34 جنيهًا.

5-زيت طعام خليط هدية 1 لتر بسعر 46 جنيهًا.

6-زیت طعام خليط قلية 1 لتر بسعر 46 جنيهًا.

7-زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بسعر 46 جنيهًا.

8-زيت سندباد 1 لتر بسعر 42 جنيهًا.

9-زيت غالية 1 لتر بسعر 38.5 جنيه.

10- زيت مرجانة 900 ملى بسعر 39.25 جنيه.

11- زيت مرجانة 800 ملى بسعر 32 جنيهًا.

12-زيت غالية 700 ملي بسعر 32 جنيهًا.

13-حلوة زيت خليط 700 ملي بسعر 34 جنيهًا.

14-حلوة زيت خليط 1 لتر بسعر 46 جنيهًا.

15-هنادي زيت خليط 700 ملی بسعر 34 جنيهًا.

16-هنادي زيت خليط 1 لتر بسعر 46 جنيهًا.

17-عبور لاند جبنة 1 كيلو بسعر 56.5 جنيه.

18-عبور لاند جبنة 500 جرام بسعر 31.5 جنيه.

19-عبور لاند جبنة 250 جرامًا بسعر 16.5 جنيه.

20- عبور لاند جبنة 125 جرامًا بسعر 9.5 جنيه

21-جبنة 250 جرامًا زرقاء بسعر 14 جنيهًا.

22-جبنة 250 جرامًا بلس بسعر 15 جنيهًا.

23-جبنة 500 جرام بلس بسعر 30 جنيهًا.

24-جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

25-دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرامًا بسعر 15 جنيهًا.

26-حليب بخيره 500 كجم بسعر 15.5 جنيهًا.

27-حليب بخيره كامل الدسم 1 لتر بسعر 29 جنيهًا.

28-عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بسعر 16 جنيهًا.

29-عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بسعر 34.5 جنيه.

30-حليب بشاير كيس 500 كجم بسعر 13 جنيهًا.

31-حليب بشاير كيس 1 لتر بسعر 25 جنيهًا.