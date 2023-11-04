إصابة سائق و3 سيدات في حادث تصادم بالجيزة

أصيب سائق و3 سيدات في حادث تصادم بدائرة قسم الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

على الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة المقدم هشام فتحي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أثناء سير دراجة بخارية يقودها سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من كوبري فيصل اتجاه الدقي اصطدم به ميكروباص ونتج عن الحادث إصابة 3 سيدات كانوا يستقلون الميكروباص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الميكروباص وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.