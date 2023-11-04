القبض على عاطل بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).

وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه.