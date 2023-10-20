كيف أصبحت كنيسة الروم الأرثوذكس من الداخل بعد قصفها؟.. فيديو يوثق الجريمة

حالة مأساوية عاشها أهالي غزة نتيجة جرائم الاحتلال الإسرئيلي التي مازالت مستمرة، وكان آخرها قصة كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة، التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسببت في وقوع إصابات كبيرة، لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة، إذ استهدف القصف النساء والأطفال.

لحظات مؤلمة داخل الكنيسة

لحظات مؤلمة تعرض لها النازحون أثناء تواجدهم داخل الكنيسة من أجل الاحتمال بها، ولكن بعد قصفها تحول المبني إلى دمار شامل، إذ أصبحت الجدران سوداء اللون، والصور المقدسة ملقاة على الأرض، كما أن العديد من الأشخاص مازالوا تحت الركام، وهذه المشاهد حزينة وثقها الصحفي الفلسطيني مثنى النجار عبر قناته الخاصة على تطبيق «تليجرام».

الحزن والقلق يسيطر على الجميع

علامات الحزن والقلق لم تفارق أهالي غزة ام توثيقها خلال مقطع الفيديو، إذ الجميع يبحث عن أقاربه على أمل العثور عليهم على قيد الحياة.

واستهدف الاحتلال الإسرئيلي العديد من الأطفال والنساء خلال قصف الكنيسة، إذ تم نقل المصابين على سيارات الشحن الكبيرة نظرا لعدم توافر سيارات الإسعاف والخدمات الطبية الكاملة إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم.

قصف كنيسة الروم الأرثوذكس

تسببت قصف الكنيسة في سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس، كما أن ونشر التليفزيون الفلسطيني مقطع فيديو، يوضح لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي تضمن مشاهد مُحزنة لشدة الإصابات.