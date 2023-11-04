ضبط متهم استولى على 15 مليون جنيه من ميراث زوجته وحرض على قتلها

أعلنت وزارة الداخلية انه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال حصيله استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع آخر «توفي» نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات وتأسيس الشركات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ15مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.