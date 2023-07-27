أحمد موسى: مصر أكثر دولة تمتلك أجهزة رقابية وأدوات لمكافحة غسل الأموال

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي منذ أمس؛ بسبب الشهادات الدولارية التي تم الإعلان عنها.

الرقابة الإدارية

ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهات مثل الرقابة الإدارية والأموال العامة والبنك المركزي تبذل جهودا كبيرة لمجابهة غسل الأموال.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: جماعة الإخوان قامت بحملة بعنوان «الحقوا عاوزين يجمعوا فلوس، لماذا تشككون في من يريد إيداع أمواله بالدولار؟، من كان يحرق ويفجر البنوك؟»، معلقا: «البنك المركزي واضح في كل إجراءاته مع البنوك بشأن الأموال وإيداعها، بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، والذي لا مثيل له في العالم».

إقرار ذمة مالية

وقال الإعلامي أحمد موسى: «الموظف الحكومي يقدم كل 5 سنوات إقرار ذمة مالية، لمعرفة ممتلكاته الخاصة من أموال مودعة بالبنوك والسيارات والعقارات وغيرها، بالإضافة إلى دخل الأبناء والزوجة؛ وتتم مراجعة بيانات كل فرد لمواجهة الثراء الفاحش».

وعلق أحمد موسى: مصر أكثر دولة لديها أجهزة رقابية تمتلك أدوات مكافحة غسل الأموال؛ خاصة أننا ملتزمون بقوانين منع الفساد وغسيل الأموال.

واستكمل موسى قائلا: اللي فلوسه مش حلال مش هيحطها في البنك، لكن اللي فلوسه مشروعة هيكون فخور بوضع أمواله في البنوك والاستفادة من الفوائد، ومن أودع أمواله بالدولار سيحصل على الفائدة بالدولار.

واختتم: التنظيم الإخواني المجرم يريد تدمير المصريين، أنتم لا تعرفون الحلال أو الحرام وتحرضون دائما على الفساد في الأرض وتستحلون الدماء.