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القاهرة الإخبارية: صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو

كتب:

محمد أيمن سالم
08:45 م | السبت 04 نوفمبر 2023
مظاهرات في إسرائيل

مظاهرات في إسرائيل

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بوقوع صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، إن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة الأكثر اشتعالًا، وذلك بعد رشقات صاروخية متتالية قال الجيش الإسرائيلي إن مصدرها جنوب لبنان، وأن هناك العديد من الصواريخ التي تصدت إليها الصواريخ المضادة للدروع أو اُسْتُخْدِمَت القبة الحديدية، وبعض الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة.

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بقلم محمد أيمن سالم