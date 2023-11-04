تسوية الطرق وتركيب الإنترلوك ضمن خطة الاستثمارية في سوهاج

بدأت الوحدة المحلية بمحافظة سوهاج باستكمال منظومة الرصف، وتركيب الإنترلوك بشوارع المدينة خلال الخطة الاستثمارية للعام الحالي قبل نهايته، حرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بطهطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وحرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع كفاءة منظومة الرصف وتركيب طهطا.

تمهيد وتسوية الطرق بمركز طهطا

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إنه جرى بدء أعمال تمهيد وتسوية تفرعات شارع الجهاد قبلي البلد، التي تشمل عددا كبيرا من الشوارع والحارات المتفرعة من شارع الجهاد ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

تسوية الشوارع بطهطا

وأضاف «عوض»، أنه تم اليوم بدء أعمال التمهيد والتسوية بشارع دهيس وتفرعاته من شارع الجهاد تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك بجميع تفرعات شارع الجهاد وقبلي البلد.

وصرح «عوض» أن أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع، تأتي بالتنسيق مع مسؤولي الرصف وتركيب الانترلوك بالمحافظة ومسؤولي الطرق بالوحدة المحلية لمركز، حيث جرى اعتماد رصف وتركيب الإنترلوك لعدد كبير من الشوارع والحارات بمدينة طهطا وساحل طهطا، حرصا على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان