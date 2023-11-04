خريطة القافلة الدعوية لـ«أوقاف سوهاج» الجمعة المقبلة.. تضم 4 مساجد

تطلق مديرية أوقاف محافظة سوهج قافلة دعوية كبرى بمديرية أوقاف طما، بعنوان «الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهله»، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتنطلق القافلة الدعوية يوم الجمعة المقبلة الموافقة يوم 10 نوفمبر الجاري.

4 مساجد تشارك بخريطة الأوقاف الدعوية بسوهاج

قال الشيخ محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إن القافلة الدعوية تنطلق في 4 مساجد تابعة لمديرية أوقاف طما بسوهاج وتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

خريطة القافلة الدعوية لأوقاف سوهاج

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أن خريطة القافلة الدعوية فى طما تضم كلا من:

- الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، بمسجد الكرادسة قبلي بالمدمر.

- الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف طما، بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المدمر.

- الشيخ شحاته محمد حشاتة مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف طما بمسجد الخلواتية بقرية المدمر.

- الشخ عبد الصبور أحمد عامر إمام وخطيب بمديرية أوقاف طما، بمسجد أل همام بك بقرية المدمر.