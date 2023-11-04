تحرير 53 مخالفة تموينية وإعدام مواد غذائية فاسدة في حملة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج برئاسة أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وبالتنسيق والاشتراك مع إدارة تموين ساقلتة وإدارة الطب البيطري بساقلتة ومركز شرطة ساقلتة ومكتب العمل، حملة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز.

ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بسوهاج

وقال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، إن الحملة تهدف لضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية وكذلك مراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين بمختلف الأسواق والمحلات بساقلتة، وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف البدري أن الحملة أسفرت عن تحرير 53 محضرا متنوعا وإعدام 72 كيلو مواد غذائية متغيرة الخواص، وجرى تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ جرى تحريز المضبوطات تمهيدا لإعدامها.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأهاب البدري بالمواطنين بعد شراء منتجات بأكثر من أسعار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والإبلاغ الفوري عن التجار المخالفين لتسعيرة مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية.