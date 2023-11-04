كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا.. الفئات الممنوعة والأماكن

يحرص العشرات على تلقي لقاح الانفلونزا خلال الفترة الحالية، استعدادًا لموسم الشتاء تجنبًا للإصابة بأدوار البرد على مدار الموسم، خصوصًا إنّها تتوافر في مختلف مكاتب الصحة بجميع المحافظات، خصوصًا إنّها تكون مضادة لأقوى فيروسات الإنفلونزا ويتم تطويرها كل عام لتواكب تحوّر الفيروسات المسؤولة عن أدوار البرد.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا وأفضل موعد للحصول عليه، وأماكن تلقيه، فضلًا عن سعرها، والفئات التي يجب أن تحصل عليه، والأشخاص الممنوعون من تلقيه.

متى يتم أخذ تطعيم الإنفلونزا؟

ويطرح العشرات تساؤلًا حول متى يتم أخذ تطعيم الإنفلونزا، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد عبد الله كامل استشاري الباطنة العامة والكلى، ورئيس قسم الكلى بمستشفى الفيوم العام، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه يتم التطعيم باللقاح في الفترة التي تتراوح بين سبتمبر حتى مارس من كل عام، ولكن أفضل توقيت للحصول على يكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

فوائد لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأضاف محمد عبد الله أن فوائد لقاح الإنفلونزا الموسمية تكمن في الحماية والوقاية من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء، ويفضل الحصول عليها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا طوال العام، خصوصًا إنّ اللقاح تم تطويره في كل عام ليتصدى لتحور وتطور أقوى وأكثر أنواع فيروسات الإنفلونزا انتشارًا في كل عام، ويواجه اللقاح نحو 4 أنواع من الفيروسات.

لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال

وتابع استشاري الباطنة العامة والكلى إنّ لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال مهم جدًا، خصوصًا إنّ مناعتهم ليست بالقوة الكافية لمواجهة نزلات البرد، مُبينًا إنّه فيما يخص سؤال لمن يعطى لقاح الإنفلونزا، فإنّه يجب الحصول عليه لكل من العاملين بالقطاع الطبي، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن خصوصًا من هم فوق 65 عامًا.

فئات ممنوعة من لقاح الإنفلونزا

وذكر محمد عبد الله إنّ هناك فئات ممنوعة من الحصول على لقاح الأنفلونزا وهم الأطفال قبل بلوغ 6 أشهر، المصابين بحساسية تجاه مكونات اللقاح، أو المصابين بحساسية من البيض، ومرضى متلازمة غيلان باريه، أو من يحصلون على أدوية للصرع، كما يفضل عدم الحصول على اللقاح أثناء الإصابة بنزلات البرد لحين التماثل للشفاء.

ما هو أفضل لقاح للإنفلونزا؟

وأوضح إنّ أفضل الأنواع هو لقاح الإنفلونزا الموسمية وزارة الصحة، هو الموجود في المصل في مراكز تطعيمات فاكسيرا «المصل واللقاح» بالدقي، بالإضافة إلى مكاتب الصحة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لضمان حفظ ونقل اللقاح بدلًا من المتواجدة في الصيدليات ولدى الأطباء بالعيادات.

سعر مصل الإنفلونزا 2023

ويبدأ سعر مصل الإنفلونزا 2023 من 130 جنيهًا ويصل إلى 250 جنيهًا، بحسب النوع ومكان الحصول عليه.