آخر ما كتبه الفنان الفلسطيني طارق ضبان قبل استشهاده.. رسالة مؤثرة

صدمة كبيرة سيطرت على محبي ومتابعي الفنان الفلسطيني طارق ضبان الذي استشهد وزوجته وبعض من أولاده في قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الثقافة الفلسطينية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الفنان الفلسطيني طارق ضبان

رسالة مؤثرة وجهها الفنان الفلسطيني طارق ضبان قبل استشهاده عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: «استشهد الوالد وماتت فرحةُ البيتِ، أين صوتك الشجي يا والدي؟»، متابعا: «وأين ابتسامة أمي التي فارقت البيت مع روحك التي فارقتنا.. اللهم ارحمهم».

ونعى محبي الفنان طارق الضبان الشهيد بكلمات مؤثرة بعدما أعلنت وزارة الثافة الفلسطينية عن خبر ارتقائه، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «ربنا يرحمه»، «صدمة كبيرة لينا».

الفنانة إيناس السقا

وفي الأيام الماضية، أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينة أيضا خبر استشهاد الفنانة إيناس السقا وعدد من أولادها خلال القصف، وكانت من أوائل العاملات في المسرح بغزى، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

جرائم الاحتلال الإسرئيلي

جرائم عدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة، نتج عنها سقوط العديد من الشهداء الذين تجاوز عددهم الـ 9 آلاف، حيث ذكرت مصادر لوكالة الانباء الفلسطينية أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع وزارة الصحة، وجرى استهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرئيلي العديد من المستشفيات والمدارس، كان آخرها مدرسة الفاخورة شمال غزة، والتي نتج عنها سقوط العديد من النازحين شهداء، بالإضافة إلى قصف مبنى بجانب مستشفى القدس.