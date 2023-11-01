«مستقبل وطن» يفتتح منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الجيزة

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، منفذًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة دعما للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، بمقر الجمعية التعاونية بقرية كفر زهران بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري، وسط إقبال كبير من الأهالي.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وقال شعبان هيكل، أمين الحزب بمركز البدرشين، إنه إنطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانًا منا بمبدأ تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وبالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري بقيادة أحمد معتز أبوربع، جرى إطلاق منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

حزب مستقبل وطن

أوضح "أمين الحزب"، أن المنفذ يشمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة حيث ان السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، زجاجة الزيت بسعر ٤٤ جنيها للتر و بسعر ٣٣ جنيها لـ٨٠٠ مللي، والسمن بسعر ٤٥ جنيها للكيلو، والمكرونه والشعرية بسعر 5 جنيها، والارز بسعر ٢٤ جنيها للكيلو، مؤكدُا أن المنفذ شهد توافد الكثير من الأهالي لشراء السلع، وأشاد الجميع بالفعل بفرق الأسعار الواضح وأن كافة المنتجات أقل سعراً من مثيلاتها في أي مكان بيع أخر، مشيرًا إلى أن أعمال الإشراف ومتابعة المنفذ تولاها كلا من احمد صلاح فرج لمين المجالس المحلية ومحمد شعبان وأعضاء أمانة العمل الجماهيري.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".