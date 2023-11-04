«أوقاف سوهاج» تعلن خريطة الأسبوع الثقافي.. المواعيد والتفاصيل

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج إقامة الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف سوهاج بداية من غدا الأحد في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، خلال الأسبوع الحالي من الأحد 5 نوفمبر الجاري حتى الثلاثاء 7 من ذات الشهر، ويفتتح الفعاليات الشيخ أبو بكر أحمد محمد القارئ، بينما يختتمها الشيخ محمد شعبان محمد المبتهل.

موعد محاضرات الأسبوع الثقافي بسوهاج

قال الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن محاضرات الأسبوع الثقافي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، يوميا ويشارك بها نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين.

الأسبوع الثقافي بأوقاف سوهاج

وتنشر«الوطن»، خريطة ندوات الأسبوع الثقافي بمحافظة سوهاج كالتالي،

-الأحد، بمسجد حمد الله بإدارة أوقاف المراغة، ندوة بعنوان الإيمان بالله واليوم والآخر، ودوره في ضبط سلوك الإنسان، المحاضرون، الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم حماد مدير المديرية والدكتور علاء حسن جابر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بمحافظة سوهاج.

-يوم الإثنين، بمسجد حمد الله بإدارة أوقاف المراغة، ندوة بعنوان الآثار المدمرة للكسب الحرام، للشيخ محمد عمر أبو ضيف أستاذ النقد الأدبي بكلية دراسات إسلامية بسوهاج.

-يوم الثلاثاء، بمسجد حمد الله بإدارة أوقاف المراغة ندوة بعنوان نعمة الأمن يحاضر بها الدكتور هاشم محمد هاشم أستاذ مساعد بقسم الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، والشيخ خالد خلف أيوب مفتش متابعة بأوقاف سوهاج.