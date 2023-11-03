زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة بمبادرة «أحلى وهي خضرة» في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر اليوم برئاسة فريده سلام رئيس حي الكوثر، وإشراف علاء بيومي نائب رئيس الحي بزراعة 300 شجرة مثمرة وزينة بشوارع الحي، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة أحلى وهى خضرة.

قالت فريدة رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى زراعة 300 شجرة في الشوارع الرئيسية بالجزر والجوانب الرئيسية لشوارع حي الكوثر، تتكون من نباتات الزينة.

استمرار زراعة الأشجار بمبادرة أحلى وهى خضرة

وكشفت سلام رئيس حي الكوثر أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع شوارع الحي لزرعة الأشجار المثمرة والزينة، ضمن المبادرة وذلك لظهور الحي بالمظهر الجمالي اللائق.