مصدر بالبترول: تحديد الأسعار يتم وفقا لتكاليف مدخلات الإنتاج للتر

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن ارتفاع أسعار البنزين فوق الـ10% المنصوص عليها بالقرار المنظم لعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يأتي بسبب تغير التكاليف، حيث يتم تحديد الأسعار على أساس أسعار وتكاليف مدخلات الإنتاج للتر الواحد وليس السعر القديم.

مدخلات إنتاج البترول

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدخلات الإنتاج تتضمن سعر الاستيراد والتوصيل وسعر الخام المستورد وتكاليف الإنتاج من كهرباء ومحطات وتدوير المواد الإضافية التي تضاف للبنزين.

تحريك أسعار البنزين

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية اتخذت قرارا بتحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه، إذ أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول القرار بالتسعيرة الجديدة، وتضمنت المادة الأولى من القرار تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، وفي المادة الثانية يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شاملا الضريبة على القيمة المضافة، بينما في المادة الثالثة يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.