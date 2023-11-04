حلا شيحة تدعم الفلسطينيين بآية قرآنية: «سيهزم الجمع ويولون الدُبر»

دعمت الفنانة حلا شيحة، الشعب الفلسطيني، عبر حسابها على «إنستجرام»، بآية من القرآن الكريم، بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال الساعات الماضية.

ونشرت حلا شيحة صورة لأحد الفلسطينيين الذي ظهر راضيا بقدر الله رغم ما يحدث في غزة، معلقة: «سيهزم الجمع ويولون الدُبر.. الله له الحكمة البالغة، هم يدبرون ويتحكمون، والله هو المدير وهو الملك الذي لا يُقهر، قال تعالى: ( حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )

حلا شيحة تدعم أهل غزة

وتحرص حلا بشكل دائم على دعم أهل غزة، وكتبت مؤخرا عبر حسابها: «ما يحدث في غزة الآن إبادة جماعية.. يا شهداء الأرض والسماء أنتم اختاركم الله لما هو أرقى وأجمل، أنتم أحباب الله، عزائي الوحيد في هذه الدنيا أن نكون على يقين أن الله ينصر عباده المؤمنين، اصمدوا يا أهل فلسطين أنتم الأحرار حقا».