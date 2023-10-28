حلا شيحة: ما يحدث في غزة الآن إبادة جماعية

تفاعل كثير من الفنانين مع ما يحدث مع الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في قطاع غزة، وكان منهم الفنانة حلا شيحة التي أدانت هذه الانتهاكات من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حلا شيحا تدعم فلسطين

وكتبت الفنانة حلا شيحة قائلة «ما يحدث في غزة الآن إبادة جماعية.. يا شهداء الأرض والسماء أنتم اختاركم الله لما هو أرقى وأجمل، أنتم أحباب الله، عزائي الوحيد في هذه الدنيا أن نكون على يقين أن الله ينصر عباده المؤمنين، اصمدوا يا أهل فلسطين أنتم الأحرار حقا».