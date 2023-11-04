خبراء: قرار الرئيس بتثبيت السولار يصب في صالح المواطن لهذه الأسباب

قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير في مجال البترول والطاقة، إن اللجنة الخاصة بتعديل أسعار الوقود لم تجتمع منذ 6 أشهر، وذلك بسبب أن الأسعار كانت مرتفعة عالميا بشكل كبير للغاية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ما كان سيتسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار حينها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاع بشكل كبير في جميع تكاليف الإنتاج للبنزين وأسعار النفط الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى.

الرئيس السيسي رفض رفع أسعار السولار

وأشار إلى أن الرئيس السيسي رفض رفع أسعار السولار بقرار له بعد سياسي، ومراعاة للبعد الاجتماع وتأثيره على كل السلع، حيث جاء ذلك لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع وحتى لا يتم استغلال ذلك من التجار لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب أكبر.

ومن جهته، أوضح الدكتور سعيد كامل أستاذ هندسة البترول، أن عدم اتخاذ الدولة لقرار رفع السولار جاء في صالح المواطنين وضمان عدم رفع الأسعار للعديد من السلع.

السولار هو الوقود الأساسي للشاحنات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن السولار هو الوقود الأساسي للشاحنات وسيارات النقل ومعنى رفع سعره أن يكون هناك ارتفاع أسعار السلع التي يتم نقلها بهذه السيارات وكذلك المواصلات، لذلك جاء القرار للتخفيف عن المواطنين.

كما أشادت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الحكومة الخاص بتثبيت أسعار السولار، مؤكدا عدم تأثر أي من منتجات الخضروات والفاكهة بأي تحرك يحدث لأسعار البنزين.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البنزين غير مؤثرة إطلاقاً علي أسعار السلع والمواد الغذائية من الخضروات والفاكهة، حيث ما يقارب الـ 98% من الآلات والمعدات الزراعية وعربيات النقل والشاحنات والجرارات الزراعية ومكن الري تعمل بالسولار.

تثبيت أسعار السولار

وأوضح النجيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار السولار من الخطوات الإيجابية التي تحسب لها، كما أن القرار يساعد على استقرار الأسعار وعدم حدوث أي تحركات سعرية للسلع، ويدل على حرص الدولة على المواطنين ويحافظ على محدودي الدخل والطبقات الوسطى.

وأشار إلى أن هناك عدة أصناف من الخضروات شهدت تراجعا في أسعارها خلال الفترة الماضية، إذ تراجع سعر الطماطم ليتراوح الآن ما بين 10 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البصل من 18 إلى 25 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات، مضيفا أنه من المتوقع استمرار التراجع في حالة استقرار الحالة الجوية لأنها تؤثر علي زيادة الإنتاجية.