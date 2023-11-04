شعبة الخضروات تشيد بقرار تثبيت سعر السولار: يساعد على استقرار الأسعار

أشادت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الحكومة الخاص بتثبيت أسعار السولار، مؤكدا عدم تأثر أي من منتجات الخضروات والفاكهة بأي تحرك يحدث لأسعار البنزين.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البنزين غير مؤثرة إطلاقاً علي أسعار السلع والمواد الغذائية من الخضروات والفاكهة، حيث ما يقارب الـ 98% من الآلات والمعدات الزراعية وعربيات النقل والشاحنات والجرارات الزراعية ومكن الري تعمل بالسولار.

تثبيت أسعار السولار

وأوضح النجيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار السولار من الخطوات الإيجابية التي تحسب لها، كما أن القرار يساعد على استقرار الأسعار وعدم حدوث أي تحركات سعرية للسلع، ويدل على حرص الدولة على المواطنين ويحافظ على محدودي الدخل والطبقات الوسطى.

تراجع أسعار الخضروات

وأشار إلى أن هناك عدة أصناف من الخضروات شهدت تراجعا في أسعارها خلال الفترة الماضية، إذ تراجع سعر الطماطم ليتراوح الآن ما بين 10 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البصل من 18 إلى 25 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات، مضيفا أنه من المتوقع استمرار التراجع في حالة استقرار الحالة الجوية لأنها تؤثر علي زيادة الإنتاجية.