بعد تثبيت أسعار السولار.. كيف ترد على سائق الميكروباص؟

بعد رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بتحريك أسعار السولار، إذ أبقت لجنة تسعير المواد البترولية، على السعر القديم وهو 8 جنيهات و25 قرشًا لما له من تداعيات في حركة سيارات النقل والميكروباص في الوقت الراهن، وحرصا على محدودي الدخل.

تثبيت سعر السولار

الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي يقول إن بعض السائقين يستغلون تحريك أي بند من المحروقات مثلما حدث في البنزين فقط أمس ويبدأ في افتعال المشاكل مع الركاب من أجل طلب أجرة تزيد عن المقررة وليس له حق فيها بقوله: «البنزين زاد» غافلا أن سيارته تعمل بالسولار عندها يجب أن ينتبه الراكب ويقول له: «العربية الميكروباص شغالة سولار وسعره ثابت».

وأضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، وذلك حرصا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.

تأثير أسعار المحروقات عالميًا

وتابع «أبو علي»، أن اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولار للبرميل.

كما أن قرار اللجنة انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.