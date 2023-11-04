صفاء جلال عن دورها في مسلسل ورق التوت: «ربنا يقوي كل ست شقيانة»

شاركت الفنانة صفاء جلال عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صوره لها من دورها في مسلسل ورق التوت وأخرى بعيدة عن الدور.

وعلقت صفاء جلال: «أي ست في الدنيا ممكن تبقي كده أو كده، ربنا يقوي كل ست شقيانه في الدنيا، سيده من مسلسل ورق التوت يا رب يعجبكم».

مسلسل ورق التوت

ويشارك في مسلسل ورق التوت عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف سلامة وأسماء جلال وخالد أنور وسلوى عثمان وجمال عبد الناسر وثراء جبيل وسلوى محمد علي وعمرو صلاح ونور النبوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تشغل المجتمع منها ختان الإناث والعنف الأسري.