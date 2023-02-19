صفاء جلال تشارك كضيف شرف في مسلسل «حمدا لله على السلامة»

تُشارك الفنانة صفاء جلال، في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل «حمدا لله على السلامة»، بطولة يسرا، ويُجرى تصويره حاليًا.

وعلمت «الوطن»، أنّ صفاء جلال، انتهت من تصوير مشاهدها، مؤخرًا، إذ تظهر كضيف شرف في 3 مشاهد تقريبًا، وتجمعها بالفنانة يسرا.

أحداث وأبطال مسلسل حمدا لله على السلامة

مسلسل حمدا لله على السلامة، يشارك في بطولته كل من يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، أوتوكا، أدم الشرقاوي، تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية كوميدية مليئة بالتشويق، ويشهد التجربة التمثيلية الأولى لـ عنبة، بعد نجاحه في عالم المهرجانات.

جروب العيلة.. أحدث أعمال صفاء جلال

وعُرض مؤخرًا لـ صفاء جلال، حكاية جروب العيلة، بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وحسام فارس، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وإخراج منال الصيفي.