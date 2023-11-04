مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالهرم

لقت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع سيدة فى حادث تصادم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم احمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير ربة منزل 40 سنة وعبورها نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها شخص وفر هاربا، ألقي القبض عليه بمعرفة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.