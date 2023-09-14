مصرع طفلة وإصابة 6 من أسرة واحدة في حادث مروري بمطروح

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ستة أشخاص، منذ قليل، إثر وقوع حادث إصطدام سيارة بالرصيف على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 70 أمام قرية فوكه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابين حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهم:

1. رانيا سمير عبدالمنعم (51 سنة) من الإسكندرية، تعاني من جروح متفرقة بالوجه والرأس.

2. طارق محمد راغب (65 سنة) من الإسكندرية، يعاني من جروح متفرقة بالجسم.

3. نور عماد محمد راغب (9 سنوات) من الإسكندرية، تعاني من اشتباه كسر في عظام الوجه والجمجمة.

4. ندا عماد محمد راغب (8 سنوات) من الإسكندرية، توفيت ووصلت جثتها.

5. ناهد عماد محمد راغب (12 سنة) من الإسكندرية، تعاني من اشتباه كسر في عظام الأنف.

6. سندس طارق محمد راغب (20 سنة) من الإسكندرية، تعاني من جرح قطعي في اليد اليسرى.

7. إنجي محمد مصطفى (55 سنة) من الإسكندرية، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.