إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحر الأحمر

أصيب اليوم الاثنين 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق رأس غارب الزعفرانة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق رأس غارب الزعفرانة. وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

كشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى بأن المصابين هم سلوى ربيع عبد الراضي 40 سنة، رفيدة عبد المغيث محمد 8 سنوات، محمد عبد المغيث محمد 4 سنوات، أحمد عبد المغيث محمد 3 سنوات، دعاء ربيع عبد الراضى 33 سنة، وجيمعهم مصابون بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

واشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المصابين حالتهم مستقرة وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم وسيتم خروجهم فور تحسن حالتهم.