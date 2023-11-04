«زراعة الإسكندرية» تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

أكد الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديرية شنت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة 3 حالات تعدى

وأشار «الششتاوى»، إلى أن مديرية الزراعة بالإسكندرية شنت حملاتها للحفاظ على الرقعة الزراعية والضرب بيد من حديد على كل من يقوم بتبويرها والبناء عليها، وتمت إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة بزمام إدارة خورشيد الزراعية والمعمورة والعامرية في وجود مهندسي حماية الأراضي وبمصاحبة قوات الآمن.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، أنه تم التنبيه على ضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض، والتشديد على منع حدوث مثل هذه المخالفات بالمرور اليومي من الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة لوقف أي تعدٍ للحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإزالة أي مخالفات، مع إجبار المخالف بإعادة الأرض لوضعها الطبيعي للزراعة.