«اقتصاد منزلي حلوان» تنظم الملتقى العلمي السنوي الثالث

تنظم كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر نحت عنوان «دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء، وذلك يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور ابراهيم قنديل رئيس الجامعة، وباشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية.

تفاصيل وبرنامج فعاليات الملتقى

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، ورئيس الملتقى، عن تفاصيل وبرنامج فعاليات الملتقى، لافتا الى أن الملتقى يشارك فيه، نخبة من أساتذة متخصصين بالجامعات المصرية وعدد من خبراء الزراعة والصناعة والخبراء الاستراتيجيين، بأكاديمية ناصرالعسكرية ووزارة الداخلية ومجلس الدولة، بالاضافة الى أعضاء مجلس النواب عن دوائر صعيد مصر، وممثلين عن الامم المتحدة .ويتضمن الملتقى، الجلسة الافتتاحية، يعقبها عقد أربع جلسات نقاشية .

سلام جمهورية وقرآن كريم في الافتتاح

وتبدأ لجلسة الافتتاحية من 10 إلى 11.30 وتتضمن:

- السلام الجمهورى

- القرآن الكريم

- كلمة أ.د خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية

- كلمة أ.د السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان

- كلمة لواء اركان حرب سمير فرج مستشار اكاديمية ناصر العسكرية

- كلمة لواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التتنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا

- كلمة لواء اركان حرب شريف أحمد صبحى رئيس هيئة تنمية الصعيد

- كلمة لواء اركان حرب محمود خليفة المستشار العسكرى لأمين عام جامعة الدول العربية

- كلمة لواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء - كلمة النائب مصطفى بكرى عن نواب صعيد مصر

- كلمة النائب الدكتور رياض اسماعيل عن نواب سيناء

- كلمة أ.د حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء

- كلمة السفير مصطفى الشربينى رئيس منظمة العمل التطوعى بهيئة الامم المتحدة

- كلمة النائب م . أحمد السحيمى رئيس لجنة التنمية المحلية بـ مجلس النواب

- كلمة اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.