حلقة خاصة من ملعب الفن عن الغناء السيناوي على راديو أون سبورت إف إم الليلة

في حلقة خاصة عن الغناء السيناوي من ملعب الفن الليلة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على راديو أون سبورت إف إم، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، يحل الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطالله مقدم برنامج مصر تغني على شاشة القناة الأولى، ضيفا ليكشف العديد من الأسرار والكواليس عن الغناء السيناوي وما يميزه عن ألوان الغناء الأخرى في مصر.

كما يتحدث عطالله عن الفرق بين غناء بدو سيناء وبدو مطروح ومن أين جاءت الموسيقى السيناوية بشكل عام.

ويتطرق عطا لله في الحديث ليبرز الفرق بين أغاني شمال وجنوب سيناء، وأشهر مطربي سيناء وهو حميد إبراهيم، كما يبرز عطالله دور فرقة الجركن السيناوية في الحفاظ على تراث وموسيقى أهالينا في سيناء الحبيبة.

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو أون سبورت إف إم على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره أشرف شرف.