أحمد عطا الله لـ«ملعب الفن»: الدولة بذلت جهدا كبيرا لإعادة الأمن والأمان لسيناء

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله، مقدم برنامج «مصر تغني» على شاشة القناة الأولى، إن والده كان يخدم في سيناء خلال فترة الخدمة العسكرية، موضحا أنه عمل في أرض الفيروز خلال فترة الإجازات، متابعا: «كنت في سيناء في 2013 ووجدت في الشارع بيع المخدرات بجانب الخضار، فكانت سيناء تعاني من التسيب والإهمال والانفلات الأمني، والشرطة والجيش قدموا جهدا كبيرا لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية».

عودة الأمن والأمان في الشوارع السيناوية

وأوضح «عطا الله» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»، أنه زار سيناء في 2023 وشاهد الحالة المختلفة التي تغيرت وعودة الأمن والأمان في الشوارع السيناوية، مضيفا: «شبابنا في الأكمنة ونقاط الشرطة والجيش يبهر الجميع ويقدمون كل ما لديهم من أجل سيناء، يقفون خدماتهم مع إيمانهم بالقضية والعقيدة».

سيناء بها تراث غنائي يتمتع بتركيبة سكانية مميزة

وأشار إلى أن سيناء بها تراث غنائي يتمتع بتركيبة سكانية مميزة، فنجد في الشمال عائلات السواركة والمساعيد والعياييدة، وفي الجنوب أولاد سعيد والصوالحة والعليجات، ومختلف القبائل العربية، وتأثرت الأغاني هناك بفلسطين بشكل كبير، مؤكدا أن الفنون هناك مرتبطة بالمنطقة العربية بشكل كامل وليس سيناء فقط.