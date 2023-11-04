أحمد عطا الله لـ«ملعب الفن»: الموسيقى التراثية السيناوية متأثرة بالصحراء والبحر

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله مقدم برنامج «مصر تغني» على شاشة القناة الأولى، إن أغنية «يا أسمر» السيناوية تقترب من السمسمية المنتشرة في محافظات القنال، وهي في الأصل آلة منتشرة في إطار البحر الأحمر والمواني القديمة، لافتا إلى أن السمسمية انتشرت مع المقاومة المصرية في محافظات القنال، ولكن السيناوي منها مختلف في الشكل ولكن المضمون متشابه.

الفرق الموسيقية التراثية

وتابع «عطا الله» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»: «سافرت العريش وتعرفت على تجربة الفرق الموسيقية التراثية التي تسجل التراث بشكل احترافي»، مضيفا أن الموسيقى التراثية السيناوية متأثرة بالصحراء وتظهر في أنواعها مثل الدبكة والمربوعة، وتظهر في الأردن وفلسطين، وكذلك البحر له تأثير في الموسيقى، إذ يحتلفون في أربعاء أيوب قبل شم النسيم ويذهبون للبحر من أجل الاستشفاء وكانوا يلقون في البحر رأس الذبيحة والجلد على أنه طعام للبحر.

مدينة الألف عازف

وأشار إلى أن جنوب سيناء وتحديدا في مدينة الطور نجد ميناء من أقدم المواني في مصر، والسمسمية هناك مختلفة عن مثيلتها في البحر الأحمر بشكل عام، لافتا إلى أن مدينة السويس تعتبر مدينة الألف عازف، ولديهم عادات وتقاليد خاصة.