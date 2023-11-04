أحمد عطا الله لـ«ملعب الفن»: المربوعة أشهر ألحان سيناء.. وفرقة «الجركن» انتشرت عالميا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله، مقدم برنامج «مصر تغني» على شاشة القناة الأولى، إن التراث السيناوي الغنائي يتميز بالدحية وأهمها المربوعة التي تتكون من رقصة سيناوية شهيرة، لافتا إلى أن احتفالات البدو في سيناء مختلفة عن باقى البدو على مستوى مصر.

عرض التراث السيناوي

وأوضح «عطا الله» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»، أن هناك فرقا سيناوية تميزت في الغناء والألحان المختلفة على مستوى المنطقة، ومنها فرقة الجركن التي جابت أنحاء العالم لعرض التراث السيناوي، وجاء اسمها من أدواتها الفنية المستخدمة في العزف، وكان عزفهم على جركن الجاز واعتباره آلة أساسية.

المطرب الأول في غزة

وأشار إلى أن المطرب حميد إبراهيم من أهم الفنانين الذين مثلوا التراث السيناوي، ووقت الاحتلال عاش في غزة لدرجة أنه كاد أن يكون المطرب الأول في غزة في التراث الشعبي، وعاد سيناء في السبعينيات وحقق انتشارا كبيرا في الأفراح وحفلات السامر وكان يدعمه الشاعر عبد الكريم الشعراوي وقدما معا أعمالا فنية كبيرة.