«رياضة الإسكندرية» تنظم المعسكر التدريبي الرابع لبرامج تمكين الفتيات

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإسكندرية، تحت شعار «لياقتي.. مهارتي.. دوي»، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، المعسكر التدريبي الرابع لبرامج تمكين الفتيات «برنامج الرياضة من أجل التنمية»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

المعسكر التدريبي الرابع

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المديرية نظمت المعسكر التدريبي الرابع لبرامج تمكين الفتيات «برنامج الرياضة من أجل التنمية»، تحت شعار «مهارتي.. لياقتي.. دوي» بمشاركة 110 فتيات في المعسكر الواحد، بإجمالي 440 فتاة، وذلك بمركز شباب بهيج، بحضور الدكتورة غاده جمال، مدير عام إدارة القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، وإسلام دياب، مدير عام الإدارة العامة للرياضة.

تحقيق التنمية المجتمعية

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتهم مجتمعيا من خلال الرياضة، ويُنفذ المشروع بدعم من منظمة اليونيسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر، وذلك في إطار سعي وزارة الشباب إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري.