«رياضة الإسكندرية» تنفذ مسابقة ثقافية بمركز شباب المسيري بالعجمي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، من خلال مركز شباب الشهيد محمد علي المسيري، التابع لفرع شباب العجمي، خطة إدارة الشباب بالفرع تحت عنوان «مسابقة معلوماتي اختبر وطور» لرفع الوعي الثقافي لدى الشباب وأعضاء المركز وخلق روح التنافس الشريف بينهم.

توسيع قاعدة المستفيدين

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» أن هذه المسابقة تأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

مراكز الشباب ملاذ آمن

وأضافت الشريف، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تبذل قصارى جهودها وتوجه مراكز الشباب التابعة لها في جميع الفروع على مستوى الإسكندرية بتنويع الأنشطة بمختلف أنواعها لتناسب كل ميول الشباب والأطفال والمرأة لتكون مراكز الشباب هي المكان الأمن للأسرة المصرية ولتمارس المراكز دورها الذى أنشئت من أجلة.