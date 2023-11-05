عاجل.. تفاصيل مكالمة شيكابالا مع أحمد فتوح بعد مغادرته معسكر الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل مكالمة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد مغادرة الأخير معسكر الفريق قبيل مواجهة زد في دوري Nile.

مكالمة شيكابالا لفتوح

وقال سيف زاهر، في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «شيكابالا تواصل مع فتوح، عقب مغادرته للمعسكر، وقال له (يا ابني انت فين)، ليرد فتوح (أنا في مشوار في حاجة)».

وأضاف: «شيكابالا تعجب، وقال له نحن في معسكر، ولكن قال فتوح (لما هاخلص هاجي)، ليتدخل عبد الواحد السيد مير الكرة ويقول لشيكابالا، قل له: لا تأتي المعسكر».

وأعلن نادي الزمالك، مغادرة الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، معسكر الفريق ليلة مباراة زد، دون إذن الجهاز الفني، ليتم استبعاد الثلاثي من المباراة.

الزمالك يخسر أمام زد وخسر نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، أمام زد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري Nile.