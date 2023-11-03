موعد مباراة الزمالك وزد اليوم في دوري Nile والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو نادي الزمالك، انطلاق مباراة فريقهم أمام نظيره زد ضمن منافسات دوري Nile، اليوم، لتعويض إخفاقات المباريات السابقة التي حمل الجمهور مسؤوليتها للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.

ويواجه اوسوريو، شبح الرحيل والإقالة قبل مباراة الزمالك وزد اليوم، لذا يحتاج لتحقيق الفوز لإثبات جدارته وعودة الثقة به، إذ أنه في حالة حدوث أي إخفاق جديد للفريق خلال مواجهتي زد بالدوري، ومباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر، المؤجلة من الموسم الماضي، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، سيتم تغيير المدرب وفق توقعات عديد من المحللين.

موعد مباراة الزمالك وزد في دوري Nile

يأتي موعد مباراة الزمالك وزد، في تمام السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في أول أيام الجولة السادسة من مسابقة دوري Nile.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

وتنقل مباراة الزمالك أمام زد في دوري Nile، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكل مباريات الموسم الحالي.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.