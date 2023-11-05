استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة، البالغ من العمر 25 عاما، بعد مداهمة منزل ذويه جنوب طوباس، كما اعتقلت 9 فلسطينيين بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، ما اسفر عن إصابة شاب فلسطيني.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، دوارا في مدينة جنين، وتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، فيما قررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، حفاظا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في التاريخ الأمريكي

وفي الولايات المتحدة، شارك أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لمنظمو المظاهرة.

وأشار المنسق الوطني لـ«تحالف آنسر» بريان بيكر، إلى أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في التاريخ الأمريكي، مضيفا إن المظاهرة استغرق تنظيمها ما يزيد قليلا عن أسبوعين.

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية، لندن، بمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، وفقًا لشرطة التي لفتت إلى أن معظمهم كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، السبت.