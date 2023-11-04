ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 345 منذ 7 أكتوبر

أفادت القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد ضباطه وجنوده الذين قتلوا في حرب غزة منذ 7 أكتوبر إلى 345.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، إن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة الأكثر اشتعالًا، وذلك بعد رشقات صاروخية متتالية قال الجيش الإسرائيلي إن مصدرها جنوب لبنان، وأن هناك العديد من الصواريخ التي تصدت إليها الصواريخ المضادة للدروع أو اُسْتُخْدِمَت القبة الحديدية، وبعض الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة.